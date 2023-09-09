شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الزراعة بالشيوخ فى عيد الفلاح: المزارع يحظى باهتمام كبير من الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، التهنئة والتحية للفلاح المصرى بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح اليوم التاسع من سبتمبر، مشيرا إلي أن عيد الفلاح بدأ الاحتفال به بعد ثورة 23 يوليو 1952 مع صدور قوانين الإصلاح الزراعى.

وأكد الجبلي في تصريحات له اليوم، أن الفلاح المصري يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية حاليا، حيث تبنت الدولة عدد من المبادرات والمشروعات القومية في قطاعى الزراعة والرى والتى من شأنها تسهيل مهام الفلاح وتوفير مستلزمات الزراعة والدعم اللازم له وذلك لمساعدته في القيام بدوره في الزراعة، وشراء المحاصيل منه بأسعار مناسبة ليحقق هامش ربح جيد، وتسهيل حصوله علي القروض الميسرة وغيرها من الخدمات.

وأوضح الجبلي، أن الفترة الماضية شهدت مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بكافة القرى والريف المصرى بتكلفة تصل إلي 800 مليار جنيه، كما شهدت المشروع القومى لتبطين الترع وتحديث منظومة الرى، ما أدى إلي تسهيل وصول المياه لكافة الأراضى.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي تطبيق نظام الزراعات التعاقدية الذى أوقف نزيف الخسائر التى كان يتعرض لها الفلاح المصري من قبل، حيث أصبح الفلاح يضمن سعرا مناسبا لمحصوله قبل زراعته، من خلال إعلان الدولة سعر ضمان للمحصول قبل زراعته، قابل للزيادة مع تحرك الأسعار العالمية.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دور الفلاح المصري، في ظل تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية التى تساعد بدورها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.