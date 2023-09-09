شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: قيادة الرئيس السيسى ضرورة تتطلبها معركة التنمية والتغلب على التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حزب الجيل الديمقراطى بوفد من قيادات الحزب برئاسة ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضوية كلا من الدكتور أحمد محسن قاسم أمين التنظيم ومحمد شهاب أمين الإعلام وأحمد عبد القادر آمين المحليات وعلى حمادة آمين العمال، فى النسخة الثالثة من ملتقى الأحزاب السياسية والذى عقد بمدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية، والذى استضافه ونظمه حزب مستقبل وطن بحضور حزب حماة الوطن وحزب المؤتمر وحزب مصر الحديثة وحزب الجيل وحزب الحرية وتحالف الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ومجلس القبائل والعائلات المصرية وعدد كبير من نواب مجلسى النواب والشيوخ.

وفى كلمته، وجه ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى التحية لحزب مستقبل وطن على دعوته للملتقى واستضافته الأحزاب السياسية فى محافظة الشرقية، كما وجه التحية والتقدير للنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم والذى وصفه بأنه الدينامو المحرك وراء نجاح الملتقى السياسى للأحزاب فى نسخه الثلاث.

وأضاف ناجى الشهابى أن الأحزاب المصرية المكونة لهذا الملتقى السياسى اجتمعت لتكون على قلب رجل واحد فى هذه المرحلة الفارقة والفاصلة من عمر هذا الوطن العظيم، والذى مر بالعديد من التحديات السابقة وسيمر بالكثير من التحديات القادمة التى تحتاج إلى تكاتفنا جميعا، موضحا أن التحديات لم تنتهِ بعد، مشيرًا إلى أن قيادة الرئيس السيسى الحكيمة كانت سببًا فيما وصلنا إليه من أمن وأمان بعد أن استطاع بقيادته القوية الصلبة الحفاظ على الدولة المصرية ودحر الإرهاب الأسود المسلح وتطهير الوطن منه كما أقام بنية تحتية شق فيها الطرق والكبارى والانفاق لتضارع مثيلتها فى الدول المتقدمة بل وتتفوق عليها.

ولفت الشهابى إلى أن الرئيس أحدث تقدم ملحوظ فى مسيرة البناء والتنمية رغم الأزمات العالمية التى أثرت على الاقتصاد العالمى وانعكست على الداخل المصرى مما جعل أكبر تكتل اقتصادى فى العالم "البريكس" يدعو مصر الانضمام إليه، مطالبا بضرورة استكمال الرئيس السيسى لمهمته التى بدأها منذ توليه المسئولية، وحملها على عاتقه منذ 9 سنوات مضت، مؤكدًا أن الأحزاب المصرية بأكملها ستجوب مصر من أقصاها إلى أقصاها وفى جميع أنحاء الجمهورية تدعو الشعب لانتخاب الرئيس ومطالبته باستكمال دوره العظيم فى قيادة معركة البناء والتنمية والحفاظ على الدولة المصرية والتغلب على كل التحديات.

وأوضح ناجى الشهابى أن البعض يتساءل لماذا حزب الجيل صاحب المواقف المعارضة على مدار التسع سنوات الماضية يعلن اليوم تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة قائلا :"الحقيقة أننا فى حزب الجيل نرى أن الرئيس السيسى بدأ فى تنفيذ برنامج طموح نحو الاهتمام بالزراعة والصناعة وهذا ما يطالب به الحزب منذ تأسيسه وأن الرئيس شرع فى معالجة الازمة الاقتصادية الشديدة التى حلت على مصر والمصريين وذلك من خلال تطوير الصناعة المصرية وتوطينها وتعميقها والعمل على أن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى القاعدة الصلبة للصناعة والاقتصاد المصرى، لذلك نحن فى حزب الجيل مع الرئيس السيسى فى ذلك التوجه لأن هذا ما طالب به حزب الجيل منذ تأسيسه ".

ولفت الشهابى إلى أن الرئيس يعمل الان على أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء بتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وذلك من خلال مضاعفة الرقعة الزراعة بإضافة 2.5 مليون فدان مؤكدا أن هذا ما طالبنا به فى برنامج الحزب ايضا، وأن الرئيس حقق حلمه وحلم كل الوطنيين بتنويع مصادر السلاح وأن يكون تسليح الجيش من الشرق والغرب وهذا ما قام به الرئيس بكل مهارة وحنكة.

وأشار الشهابى أنه طالب فى مجلس الشورى بتعمير سيناء الحبيبة واعتبار تنميتها وتعميرها قضية امن قومى وهذا ما فعله الرئيس بإنشاء 6 أنفاق تربط سيناء الحبيبة لكل ذلك نحن مع الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة مؤمنين بقدرته على تحقيق نهضة كبرى تجعل من مصر قائدة لمحيطها العربى وقارتها الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط واحدى الدول المؤثرة فى العالم.