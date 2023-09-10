شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزراعة بمجلس النواب: الفلاح المصرى يقوم بدور وطنى لتوفير الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الفلاح المصري يعيش حاليا أفضل عصوره، نظرا لما تقدمه الدولة له من اهتمام وخدمات وتيسيرات، خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الحصرى في تصريحات له بمناسبة عيد الفلاح المصري، أنه يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامه بقضايا الفلاح وقطاع الزراعة بشكل عام، حيث لم يعد يعاني الفلاح حاليا من أزمات نقص الأسمدة وكذلك بوار الأراضي التى لاتصل إليها مياه الرى، وكذلك مشكلة انخفاض أسعار المحاصيل وتكبده خسائر كبيرة في نهاية كل محصول، بالإضافة علي عدم وجود رعاية اجتماعية وصحية له.

وأوضح الحصرى، أن تلك المشكلات انتهت في ظل توجيهات الرئيس السيسي، وأصبح الفلاح يتمتع بتأمين صحى واجتماعي ويضمن تحقيق هامش ربح مناسب من المحاصيل، بالإضافة إلى تحسين معيشته الاجتماعية بالقرى وتوفير كافة الخدمات له حيث أصبح عديد من القرى لايختلف كثيرا عن المدينة فيما يتعلق بمستوى الخدمات، وذلك بفضل مشروعات مبادرة حياة كريمة التى تستهدف نقلة حضارية غير مسبوقة قي مصر.

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إن الفلاح المصري يستحق النحية والتقدير منا جمبعا، فهو كان يقوم بدوره علي أكمل وجه في فترات الأزمات السابقة مثل فترة أزمة فيروس كورونا وكذلك أيام الثورة في يناير 2011 وعدم الاستقرار الأمنى، ولم يتخلي عن دوره نهائيا، وهو ما ساعد البلاد في توفير الأمن الغذائي للمواطنين خلال تلك الأزمات.