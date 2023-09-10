شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية: التشكيك فى قصة أشرف مروان محاولة للتشويش على احتفالات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما أثير مؤخرا من وثائق إسرائيلية مضللة حول البطل المصري أشرف مروان بأنه كان يقوم بتسريب معلومات عن الأمن القومي المصرى، وخصوصا حرب أكتوبر، هى محاولة دائمة و مستمرة ضمن سلسلة محاولاتهم للتغطية على نصر أكتوبر العظيم الذى حققته القوات المسلحة المصرية، مؤكدا أن هذا النصر العظيم لم يكن بالحرب فقط وإنما بدأت خطوات هذا النصر بالإعداد لهذه الحرب المصيرية وعلى رأس هذا التحضير والإعداد هو الخطط المتتابعة والكثيفة لجهاز المخابرات العامة المصرية.

وأضاف أن ما قام به هذا الجهاز العظيم يتم تدريسه حاليا في مدارس المخابرات حتى وقتنا الحالي، لافتا إلى أن ما يتم ادعاؤه بأن أشرف مروان قام بتسريب معلومات حول حرب أكتوبر هو دليل على أن مصر كانت تدير حرب معلوماتية تاريخية قبل وأثناء وبعد الحرب بالسلاح، استطاعت بها أن تحقق عدة أهداف أهمها الخداع الاستراتيجي الذى جعل العدو يكون لديه معلومة مشوشة حول الحرب وهذه المعلومات كانت تحتاج وقت طويل للتأكد من صحتها و الدليل القاطع على ذلك أن مصر فاجأت العدو في التوقيت الزمني ولم يكن مستعدا للحرب.

وتابع "القط"، قائلا: "لو كان حقيقي أن اشرف مروان يخبرهم بالمعلومة الصحيحة فهو فشل لهم لأنهم تفاجأوا بالحرب ولو كانت تضليل وخداع استراتيجي.. وهذه هى الحقيقة فالنتيجة هى حالة الذعر من المفاجأة و أبسط دليل أن جولدمائير رئيس الوزراء الإسرائيلية في ذاك الوقت لم تكن في مكتبها، ولم تستطع الوصول لمكتبها بسهولة بسبب طقوس يوم الغفران، لذلك وأخيرا الشهادات الموثقة من قيادات مخابراتية إسرائيلية نفسها بأنهم تم خداعهم مخابراتيا قبل أن يتم هزيمتهم عسكريا، وأيضا نداءات الاستغاثة المسجلة التى أطلقتها الحكومة الاسرائيلية مع اندلاع الحرب".

وأضاف أن كل هذه الحقائق الموثقة هى تفنيد وتكذيب لكل ما يثار الآن، قائلا: "نحن أمام محاولة للتشويش على نصر أكتوبر العظيم والنصر المخابراتي والمعلوماتي، الذى كان تمهيدا لهذا النصر، وكان أشرف مروان محورا رئيسيا له، خصوصا وأن الاحتفال بمرور 50 عاما على الحرب سيكون له طابع خاص لدى المصريين".