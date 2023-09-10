شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعزى المغرب فى ضحايا الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بخالص العزاء والمواساة للمملكة المغربية شعبا وحكومة بإسمها وبإسم كافة المنتسبين للمجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الحدث الأليم الذي أسفر عن وقوع مئات من الضحايا والمصابين في عدد من المدن المغربية.

وأكدت خطاب أن هذا الزلزال وما أسفر عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات اصاب كل المصريين بالأسي والحزن. وقالت "نحن علي ثقة أن الشعب المغربي قادر علي تجاوز هذه المحنة الصعبة لما يملكه من قدرة علي تجاوز الأزمات".

وتتقدم السفيرة خطاب بخالص العزاء والمواساة لأهالي الضحايا متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.