شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار يتقدم بخالص تعازيه للمغرب فى ضحايا الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، عن خالص تعازيه للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن المغربية، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر فادحة.

وقال الحزب، إن المصريين قيادة وشعبا يتضامنون مع أشقاء المملكة المغربية، حكومة وشعبا، في المصاب الجلل، ولا سيما بأن مصر لم تتواري أبدا عن جوارها وأشقائها في الأزمات.

وعبر حزب المصريين الأحرار، عن بالغ مواساته لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحلون بواسع رحمته، والشفاء العاجل للمصابين.