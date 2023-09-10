انت الان تتابع خبر الصحة تُعلن إكمال إضافة الدرجات الوظيفية لتعيين خريجي 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، وافق اليوم على إكمال الدرجات الوظيفية لتعيين خرجي عام 2022"، مبينا انه "سيتم مفاتحة مجلس الخدمة العامة الاتحادي لإصدار اوامر التعيين".وبين الحسناوي وفقا للبيان، انه "بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم عقد اجتماع مع وزيرة المالية ورئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي والكادر المتقدم في وزارة الصحة لبحث اضافة الدرجات الوظيفية لتعيين خريجي عام 2022".

وأضاف: "بعد اجتماعات متكررة وعديدة تمت اليوم الموافقة على اضافة الدرجات الوظيفية الناقصة بخصوص دفعة 2022 وستبدأ الوزارة من اليوم بإجراءات التعيين".

وتابع، ان "جهودا كبيرة لدوائر الصحة بذلت واستمر العمل والمخاطبات بها لفترات طويلة وجرى اليوم حسم الموضوع"، لافتا الى ان "الوزارة ستكمل كافة الاجراءات المتعلقة بتعيين خريجي 2022 خلال الاسبوع المقبل".