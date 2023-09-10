انت الان تتابع خبر أسعار الذهب في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 416 ألف دينار، وسعر الشراء 412 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 386 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 382 ألفاً.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 ألف دينار و430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 390 الفاً و400 ألف دينار.

(علما أن المثقال الواحد هو خمسة غرامات)

