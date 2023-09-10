شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" يحتفى بذكرى مئوية سيد درويش: كان فى الصفوف الأولى لثورة 1919 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، بالذكرى المئوية على رحيل موسيقار الشعب وثورة 1919 خالد الذكر سيد درويش.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد في بيان له اليوم، إن الوفد يحتفي بهذه الذكري للموسيقار سيد درويش صاحب التاريخ الحافل الذي ألهبت موسيقاه وأغانيه حماس المصريين في ثورة 1919 وظل إنتاجه الموسيقي والغنائي خالدا لا يموت.

وقال الوفد أن سيد درويش كان صديقا لسعد زغلول مؤمنا بمبادئ ثورة 1919 وظل يطالب بعودة سعد من المنفي ولكن وافته المنية قبل أن يكون علي رأس مستقبلي سعد، وكان قد كتب اغنية انتظارا لاستقبال سعد يقول فيها "إحنا وغايتنا -نرفع رايتنا -أحرار خُلقنا -نأبى المذلة -يا عيشنا سُعَدا -يا متنا شُهَدا -لنحيا أمة... مستقلة.

وذكر الوفد أن هذه كانت أبيات من أنشودة سعد درويش التى ألفها ولحنها بنفسه فى حب سعد زغلول، وهذه الأنشودة كان قد جهزها تحية لسعد باشا بمناسبة عودته للوطن سنة 1923 لكن عاجلته المنيه قبل حفل الاستقبال، رحم الله موسيقار الوطنية المصرية وسيبقي تراثه خالدا أبد الدهر في نفوس المصريين.