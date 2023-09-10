انت الان تتابع خبر بريطانيا.. القبض على جاسوس خطير واصابع الاتهام تشير الى الصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت "التايمز" أن "الباحث على صلة بأعضاء في البرلمان البريطاني يطلعون على معلومات سرية".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أخرى أنه "جرى اعتقال شخص آخر قريب من الباحث في الثلاثينيات من عمره".

وذكرت "التايمز" ان "هذا الأمر يعتبر أحد أكبر الاختراقات الأمنية خطورة لدولة معادية في دوائر الحكم البريطانية".



وأضافت أن "المتهم، وهو في أواخر العشرينيات من عمره، قريب من أعضاء البرلمان البارزين، بمن فيهم أولئك الذين يطلعون على معلومات سرية للغاية لا تتاح لغيرهم، ومن بين هؤلاء، وزير الأمن البريطاني، توم توغندهات، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، أليسيا كيرنز".

واعتبر مصدر حكومي بريطاني رفيع المستوى أن "هذا التجسس "تصعيد خطير" من طرف الصين".

وأضاف: "لم نشاهد شيئا مثل هكذا من قبل".

وقالت "التايمز" إن "رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أثار القضية مع نظيره الصيني، لي تشيانغ، على هامش قمة العشرين المنعقدة حاليا في نيودلهي".

