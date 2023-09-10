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انت الان تتابع خبر لبنان يحرز برونزية بطولة كأس ملك تايلند على حساب الهند والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467339-638299498224399315.jpg
2023-09-10 | 15:34
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تمكن منتخب لبنان من تحقيق فوز صعب ومثير على حساب الهند بنتيحة (1-0)، اليوم الأحد: على ملعب شانغ ماي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس الملك التايلاندي ال49.
وحصد لبنان برونزية البطولة، حيث كان بحاجة ماسة لهذا الفوز لاستعادة ثقته بنفسه.
ومع بداية الشوط الثاني، اعتمد لبنان على الضغط المتواصل على مرمى الهند، حيث نجح بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 77 عبر قاسم الزين.
وجاء الهدف، إثر ركلة ركنية نفذها علي الحاج وحولها ماهر صبرا برأسية نحو المرمى، لكن أنقذها الحارس الهندي وأكملها الزين بلعبة أكروباتية داخل الشباك، ليسجل بذلك أحد أجمل أهدافه في مسيرته الكروية.
وحاول المنتخب الهندي العودة إلى أجواء اللقاء، حيث ضغط ولعب عدة كرات خطيرة أنقذتها الدفاعات اللبنانية ببسالة عالية.
وانتهى الشوط الأول من اللقاء بنتيجة سلبية، وسط أمطار غزيرة سقطت على أرض الملعب.
ومع بداية الشوط الثاني، اعتمد لبنان على الضغط المتواصل على مرمى الهند، حيث نجح بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 77 عبر قاسم الزين.
وجاء الهدف، إثر ركلة ركنية نفذها علي الحاج وحولها ماهر صبرا برأسية نحو المرمى، لكن أنقذها الحارس الهندي وأكملها الزين بلعبة أكروباتية داخل الشباك، ليسجل بذلك أحد أجمل أهدافه في مسيرته الكروية.
وحاول المنتخب الهندي العودة إلى أجواء اللقاء، حيث ضغط ولعب عدة كرات خطيرة أنقذتها الدفاعات اللبنانية ببسالة عالية.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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