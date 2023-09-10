شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائى يُلزم الأب بسداد 55 ألف جنيه مصاريف عام دراسى واحد.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "قبل دخول المدارس".. حكم قضائى يُلزم الأب بسداد مبلغ 55 ألف جنيه رسوم مصاريف عام دراسى واحد" استعرض خلاله حكما قضائيا في غاية الأهمية، بإلزام الأب بمبلغ 55 ألف جنيه رسوم مصاريف دراسية لصغيرة عمرها 6 سنوات عن عام دراسي واحد، ومن بينهم 17 ألف جنيه اشتراك "باص" مدرسي فقط للعام الدراسي الواحد، حيث استند لقانون الطفل وقانون التعليم.

استندت المحكمة فى حكمها على ما قدمته الأم الحاضنة من إفادات تتضمن سدادها مبلغ 39000 جنيه وإفادة من المدرسة تفيد بسدادها مبلغ 16900 جنيه مصروفات اشتراك الـ"باص"، ومفردات راتب المدعي عليه تفيد بتقاضية راتب شهري بمبلغ 40 ألف جنيه، فضلا عن الإستناد لبيئة والمستوى المعيشى للصغيرة ولأسرتها، في الدعوى المقيدة برقم 3290 لسنة 2021 أسرة القاهرة الجديدة، وإليكم التفاصيل كاملة:

"قبل دخول المدارس".. حكم قضائى يُلزم الأب بسداد مبلغ 55 ألف جنيه رسوم مصاريف عام دراسى واحد.. منهم 17 ألف جنيه اشتراك الـ"باص" المدرسى فقط.. والبيئة والمستوى المعيشى للصغيرة ولأسرتها أبرز مبررات الحُكم



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