شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.. وتؤكد: الأعظم فى التاريخ الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد البلشى نقيب الصحفيين، أن الاحتفالية التى تنظمها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، بمناسبة ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، هى بداية سلسلة من الندوات التى تنظمها النقابة احتفالا بذكرى الخمسين لنصر أكتوبر.

وأضاف خالد البلشى خلال كلمة له فى الاحتفالية، أن نصر حرب أكتوبر هو النصر العربي الأعظم فى التاريخ الحديث، لافتا الى أن النقابة ستنظم احتفالات بمناسبة هذه الذكرى المجيدة بالاتفاق مع الشئون المعنوية لتخليد ذكرى النصر، وأنه سيتم تنظيم سلسلة من الندوات عن عظمة نصر اكتوبر المجيد.

بدأت منذ قليل، الاحتفالية التى تنظمها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، بمناسبة ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الاستراتيجى والخبير العسكرى اللواء أركان حرب د. سمير فرج وخالد البلشى نقيب الصحفيين وعددا من أعضاء مجلس النقابة.

وقال حسين الزناتى وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية إن اللقاء يشهد عرضًا لرؤية اللواء سمير فرج حول تداعيات الظروف العسكرية والسياسية والاقتصادية، التى تلت حرب أكتوبر حتى الآن، وألقت بظلالها على المنطقة، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة عن الأمن القومى المصرى والعربى فى الوقت الراهن، ثم طرح رؤية مستقبلية لهذا الملف.

ووجه حسين الزناتى، الشكر للواء أركان حرب د. سمير فرج على قبول الدعوة.