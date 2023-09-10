انت الان تتابع خبر الكشف عن اختلاس أكثر من نصف مليار في زراعة الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لدائرة تحقيقات الهيئة، وفق بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مكتب تحقيق الهيئة ألف فريقاً؛ للتحري والتدقيق والتقصي عن معلومات تتعلق بوجود حالة اختلاس لمبالغ ماليَّة في مديريَّة زراعة الديوانيَّة".وبينت الدائرة، أن "الفريق بادر إلى الانتقال بصحبة الفريق الميداني لمديريَّة زراعة الديوانيَّة، وبعد إجراء عمليَّات التحري والتدقيق الاولي التي اضطلع بها الفريق، كشف عن وجود اختلاس مبلغ مالي قدره (٥٤٤) مليون دينار، وسرقة "الدبالك" الخاصة بها البالغ عددها تسعة "دبالك" - فئة (٣٧) محاسبة، مؤكدة ضبط أمين الصندوق في المديريَّة بتهمة الاختلاس".

ونوهت إلى "تنظيم محضر أصولي في العمليَّة المنفذة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهمة والمبرزات على قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهمة".

