انت الان تتابع خبر موسكو تطالب باريس بالاعتذار عن "التمييز والعنصرية" بحق الصحفيين الروس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت زاخاروفا: "مُنعت اليوم رئيسة تحرير موقع "روسيا نيوز"، إيكاترينا نادولسكايا، بوقاحة من حضور المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي. وحاول الفرنسيون كسر هاتفها، والسبب في هذا التمييز، كما قال أحد موظفي الخدمة الصحفية الفرنسية بشكل مباشر، هو أنها تمثل وسائل الإعلام الروسية".وأكدت أن "روسيا لا تستطيع ولن تتجاهل حقيقة أن "طليعة الديمقراطيات الغربية الزائفة" أظهرت مرة أخرى مثالا على التمييز العنصري وانتهاكات المبادئ الأساسية للديمقراطية".

وشددت على أن "سياسة التضليل والغطرسة، ستقلب في نهاية المطاف ضد أنصارها".

واعتبرت أن "ما حدث مظهر صارخ من مظاهر العنصرية والقومية العدوانية، حيث أن الحادثة مبنية على التمييز على أساس الجنسية. نطالب قصر الإليزيه بالاعتذار لممثلي وسائل الإعلام".

