زلزال المغرب.. 2122 قتيلا والسلطات توافق على عروض مساعدة من 4 دول

أعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء اليوم الأحد ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 2122 قتيلا و2421 جريحا، في وقت تسابق فيه فرق الإنقاذ الزمن بحثا عن ناجين محتملين.



ولليوم الثاني على التوالي، تتواصل عمليات الإنقاذ في المناطق التي ضربها الزلزال ولا سيما المناطق الجبلية والنائية. وتصعّب طبيعة المناطق المتضررة عمل فرق الإنقاذ بسبب الوعورة وبعد المسافات وصعوبة إيصال المعدات اللازمة.



وخلّف الزلزال الذي ضرب أجزاء من المغرب في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي دمارا واسعا في بلدات وقرى بالمملكة، وظهرت مشاهد الركام والتشققات في المنازل والشوارع حيث تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين محتملين.



وقال مرصد الزلازل الأورومتوسطي إنه سجّل اليوم الأحد هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 77 كيلومترا جنوب غرب مراكش.



وأعلن الديوان الملكي المغربي ﺣدادا وطنيا مدة 3 أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ الرسمية.



وجاء في بيان للديوان الملكي أن ملك المغرب محمد السادس وجه خلال اجتماع في القصر الملكي في الرباط بتشكيل ﻠﺟﻧﺔ وزارﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ مستعجل ﻹﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة بسبب الزلزال.



كما وجه الملك المغربي باﻟﺗﻛافل بالأشخاص الذين صاروا بلا مأوى جراء الزلزال، إضافة إلى التعبئة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم للمواطنين ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة.



