شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية مساءلة العاملين بالبنك المركزى وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي أن مساءلة العاملين بالبنك المركزي تكون أمام مجلس تأديب يشكل من أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيساً)، واثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة .

وفي حالة غياب رئيس مجلس التأديب أو وجود مانع لديه يحل محله النائب الآخر وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ.

وتسرى بالنسبة إلى المسالة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية، ويجوز لذوي الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .