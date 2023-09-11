بعد اليونان.. إعصار دانيال يضرب مدن شرق ليبيا والسلطات تعلن حظر التجول



تسبب إعصار دانيال الذي يضرب ليبيا قادماً من اليونان، في وقوع خسائر مادية في شرق ليبيا بعد أن وصلت سرعة الرياح في الإعصار إلى حوالي 70 كيلومتراً في الساعة مع أمطار شديدة وسحب رعدية.



وأدى انطلاق الإعصار إلى اقتلاع عدد من الأشجار في منطقة سلوق جنوب مدينة بنغازي وقع بعضها على سيارات لسكان بالمنطقة كانت سيارتهم تحت هذه الأشجار، ما تسبب لبعضهم في خسائر مادية بسياراتهم، فضلاً عن وقوع لافتات وتطاير أجسام في الهواء.



وأعلنت فرق الإغاثة الليبية إتمامها عمليات نقل وإجلاء 20 أسرة ليبية من سكان منطقة الفيروز ومنطقة الشاليهات في مدينة بنغازي ممن يقطنون مباشرة على ساحل البحر، إلى عدد من المدارس في المدينة حيث تم توفير عدد من الأسرة والبطانيات والأغطية وآنية الطعام داخل هذه المدارس تحسباً لأي طارئ بعد نقلهم وإخلائهم من منازلهم الواقعة على ساحل البحر مباشرة.



وشكلت سلطات شرق ليبيا لجنة للإغاثة والطوارئ ومواجهة الكوارث الطبيعية بتنسيق من قوات حفتر وبلدية بنغازي ومجموعة من الجهات المحلية مثل المستشفيات والمدارس ببنغازي، وتم الإعلان عن حالة الطوارئ طيلة ثلاثة أيام من السبت وحتى مساء الإثنين.



وأظهرت آخر الخرائط التي نشرها رادار البث الفضائي، أن مركز العاصفة المتوسطية “دانيال” يمر الآن فوق مدينة المرج، بينما تستمر حالة الطوارئ في مدن الشرق الليبي. وأشارت الخرائط إلى أن سرعة الرياح على بنغازي تتراوح بين 70 – 80 كم في الساعة، واستمرار تشكل السحب الرعدية شرق ليبيا.



وأعلنت بلدية بنغازي فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في المدينة ابتداء من الثامنة مساء السبت إلى الإثنين، وإخلاء المناطق، وغلق المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي، والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان، وذلك على خلفية مرور العاصفة.



كما قرر المجلس البلدي بدرنة فرض حظر تجول من العاشرة مساء السبت إلى حين استقرار الأحوال الجوية، وإخلاء محلة الجبيلة ومحلة البلاد والمناطقة المجاورة للبحر، حفاظاً على الأرواح من سوء الأحوال الجوية.



بينما دعا الهلال الأحمر الليبي سكان المناطق المطلة على البحر في درنة إلى مغادرة منازلهم، تحسباً للعاصفة، وذلك عبر سيارات إسعاف جابت شوارع تلك المناطق.



وفي وقت سابق، قالت الأرصاد الجوية في بيان عاجل لها إنه بعد أن غادرت العاصفة دانيال اليونان مخلفة وراءها أضراراً كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة، تحركت نحو الأراضي الليبية لتكون ليبيا على موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول، كما يتوقع نشاط في سرعات الرياح وارتفاع كبير للأمواج.



وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها، أن العاصفة دانيال بدأت تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عيناً مغلقة، وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية، ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت قصير.



وأشارت الأرصاد الجوية أنه لا يزال هناك اختلاف واضح بين مخرجات النماذج العددية لتوقع مسار الإعصار دانيال، وتختلف النماذج فيما بينها على أين سيكون مسار مركز المنخفض؛ هل في اتجاه بنغازي أو أجدابيا أو سرت، ولكن في جميع الحالات فإن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة، ولكن يبقى الشك في تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفاً.



يشار إلى أن إعصار “دانيال” غمر قبل حوالي 3 أيام شوارع مدينة يونانية بالمياه وخلف فيها أضراراً جسيمة، وهو الذي تسبب بهطول أمطار شديدة الغزارة أدت إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء عدّة من اليونان.



وتوقّع مركز “طقس العرب” تحرك الإعصار “دانيال” نحو ليبيا بعدما تسبب في فيضانات وخلف خسائر مادية وأضراراً كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا، لافتاً إلى أنه يهدد دولاً عربية أيضاً.



وقال: “إن العاصفة المتوسطية دانيال تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية”.



يذكر أن إعصار دانيال قد تسبب في حدوث خسائر مادية في كل من اليونان وتركيا وبلغاريا بعد تكونه في منتصف البحر المتوسط، مما تسبب في ارتفاع أمواج البحر في تلك إلى ما بين 3 و4 أمتار وازدياد سرعة الرياح إلى حوالي 70 كيلومتراً في الساعة، ومازال الإعصار يتحرك نحو ليبيا منذ مساء السبت.



(القدس العربي)