انت الان تتابع خبر ميتا تطور نظاماً جديداً يخص الذكاء الاصطناعي.. الى ماذا يهدف؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبينت الصحيفة في عددها الصادر أمس إن الشركة الأم لفيسبوك تهدف إلى أن يكون نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد جاهزا العام المقبل. وأضافت أنه سيكون أقوى عدة مرات من نسختها التجارية التي يطلق عليها اسم لاما 2.ولاما 2 هو نموذج لغوي كبير للذكاء الاصطناعي وفق نظام المصدر المفتوح أطلقته ميتا في يوليو.

وقالت صحيفة وول ستريت إن النظام المخطط له والذي لا يزال من المتوقع أن يشهد تغييرات سيساعد الشركات الأخرى على بناء خدمات تنتج نصا متطورا وتحليلات ومخرجات أخرى.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن ميتا تتوقع بدء التدريب على نظام الذكاء الاصطناعي الجديد المعروف باسم النموذج اللغوي الكبير في أوائل عام 2024.

