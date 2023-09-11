شكرا لقرائتكم خبر عن 320 مليون جنيه لصيانة المرافق والشبكات بموازنة العام المالى 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، مبلغ وقدرة 320.8 مليون جنيه لصالح صيانة المرافق والشبكات والتي تندرج تحت بند "نفقات الصيانه"، مقابل 285.5 مليون جنيه العام المالي المالي، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمٌقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب.

تأتي مخصصات نفقات الصيانة ، كأحد بنود مخصصات شراء السلع والخدمات والتي خصصت لها الحكومة خلال العام المالى الجديد 2023/2024 اعتمادات قدرها نحو 139 مليارا و381 مليون جنيه تمثل (1.2%) من الناتج المحلى الإجمالى مخصصة، مقابل نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، وبزيادة قدرها نحو 13 مليارا و781 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.0%.

ويجب التنويه، إلى أهمية اعتمادات شراء السلع والخدمات التى تفى أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبه بالمدارس.

كما تضم مخصصات "السلع والخدمات" على نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.