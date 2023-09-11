انت الان تتابع خبر مخاوف اقتصادية تؤدي لتراجع أسعار النفط بالتعاملات الآسيوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 49 سنتا أو ما يعادل 0.5%، إلى 90.16 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.77 دولار للبرميل، منخفضا 74 سنتا، أو 0.9%.

وقال محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة: "المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الصيني أثرت على المعنويات في مختلف السلع".



وأضافوا أن "هذه الخطوة تفاقمت بسبب قوة الدولار الأميركي، ما أبقى شهية المستثمرين منخفضة" في إشارة إلى العملة الأميركية التي ارتفعت على مدى ثمانية أسابيع متتالية.

وارتفع كلا العقدين في الأسبوعين الماضيين واستقر برنت عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني يوم الجمعة، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا الأسبوع الماضي أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

ومن المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تقريريهما الشهريين هذا الأسبوع.

وقال محللو (ايه.ان.زد) إن "أي علامة على طلب قوي من تقارير سوق النفط الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية وأوبك من المرجح أن تدفع أسعار النفط للارتفاع".

