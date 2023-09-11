انت الان تتابع خبر زرع عبوات ناسفة وفجرها على القوات الأمنية.. الاعدام بحق إرهابي بنينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الارهابي قام بزراعة العبوات الناسفة وتفجيرها على ارتال القوات الامنية في قضاء البعاج التابع لمحافظة نينوى، إضافة إلى تنصيبه بعدة مناصب خلال فترة عمله معهم، وكذلك المشاركة مع عصابات داعش الارهابية في دخول مدينة الموصل".



وأضاف أن "الارهابي نصب ايضا بصفة مسؤول في ديوان العشائر ثم أصبح قائدا في المعارك وشارك فيها ضد القوات الامنية حاملا السلاح ومرتديا الزي الخاص لهذه العصابات الاجرامية، لافتا إلى أن الحكم بحقه يأتي وفقا لإحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/1و3و5و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".