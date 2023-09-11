شكرا لقرائتكم خبر عن 19 طلبا خدميا.. حصاد نشاط النائب محمد عزمى خلال دور الانعقاد الثالث للشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب محمد عزمى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثالث كالآتي:

- شارك فى 33 جلسة عامة و 31مرات حضور باللجان النوعية

- شارك بـ 6كلمات داخل الجلسة

- شارك فى 20 زيارة

- شارك في 8 ندوات

- استخدام أداة رقابية

- تقدم بـ 19 طلبا خدميا

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا فى الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين.