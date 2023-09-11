شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعزى شعب وحكومة المغرب في ضحايا الزلزال المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث خالد البلشى، نقيب الصحفيين ببرقية تعزية في ضحايا زلزال المغرب إلى أحمد التازي سفير المغرب في مصر والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية.

وجاء نص البرقية كالآتى :"تتقدم نقابة الصحفيين المصريين نقيبًا ومجلسًا بأحر التعازي إلى شعب وحكومة المملكة المغربية الشقيقة، وبالمواساة والتضامن مع أهالي ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز جنوب مدينة مراكش، وأسفر عن آلاف الضحايا من القتلى والمصابين".

وثمنت النقابة حملات الدعم وقوافل المتطوعين التي نظمها المجتمع المدني المغربي بالتعاون مع الحكومة لتخفيف معاناة الضحايا وأسرهم، كما تشيد النقابة بكل الدول التي قدمت يد العون في هذه المأساة الكبيرة، مقدمة خالص العزاء لأسر الضحايا.