انت الان تتابع خبر موسكو تكشف "معلومات صادمة" تخص هجمات إلكترونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح أسكالدوفيتش: " كان هنالك أكثر من 170 ألف هجوم سيبراني من جانب الدول الغربية وأقمارها الصناعية لتعطيل الحملة الانتخابية في روسيا، فعلى سبيل المثال شهدت بوابة لجنة الانتخابات المركزية الروسية نحو 175 ألف هجوم إلكتروني خلال الانتخابات في الفترة ما بين الـ 8-10 من سبتمبر الجاري فقط".وأشار السفير إلى أن السبب الكامن وراء هذه الهجمات هو انزعاج الغرب واستياؤه الشديد من نجاحات الحكومة الروسية.

وفتحت مراكز الاقتراع الروسية أبوابها أمام الناخبين يوم الجمعة الماضي ليدلوا بأصواتهم في انتخابات على مختلف المستويات في أكثر من 80 منطقة روسية بينها 4 مناطق جديدة انضمت إلى روسيا في سبتمبر 2022.