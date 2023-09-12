انت الان تتابع خبر علق على عمق كليو متر تحت الأرض.. إنقاذ عالم أمريكي في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة إدارة الطوارئ التركية إن "عالم الكهوف المصاب أصبح الآن في أيدي رجال الإنقاذ"، مشيرة الى إنه "بخير وسيذهب بمروحية إلى مستشفى مرسين".

وذكر الاتحاد التركي لعلم الكهوف أن ديكي أصيب بمرض حاد في الجهاز الهضمي أثناء وجوده في كهف موركي الذي يبلغ عمقه 1276 مترا.



وبدأت يوم السبت الماضي عملية الإنقاذ الدولية التي شارك فيها نحو 200 شخص، وقبل ذلك، تم تسليم الأدوية والدم للمستكشف لنقل الدم، حيث كان يعاني من نزيف داخلي، وبعد الإجراءات الطبية، بدأ يشعر بالتحسن، لكنه لم يتمكن من الصعود إلى السطح من تلقاء نفسه.