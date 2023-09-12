انت الان تتابع خبر أسعار النفط تستقر بالأسواق العالمية.. برنت فوق الـ90 دولاراً للبرميل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 00:03 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر خام القياس العالمي برنت ستة سنتات إلى 90.58 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين إلى 87.27 دولار.

وصل برنت إلى 90 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عشرة أشهر بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، نقلاً عن وكالة "رويترز".



ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع بشأن مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها يوم الثلاثاء الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش. وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين أنه من المتوقع انخفاض مخزونات الخام بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر/أيلول.

وقد توفر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس/آب في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الأربعاء مؤشرا بشأن ما إذا كان سيتم تبني المزيد من الرفع في أسعار الفائدة.

ويعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس. وتوقعت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن النمو في منطقة اليورو في عامي 2023 و2024 سيكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق.

كما من المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريريها الشهريين هذا الأسبوع.

خفضت الوكالة الشهر الماضي توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 إلى مليون برميل يوميا، مشيرة إلى الأداء الباهت للاقتصاد الكلي.

وفي غضون ذلك، أبقى تقرير أوبك لشهر أغسطس/آب توقعاته لنمو الطلب عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 دون تغيير.

