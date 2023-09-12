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وجدوها محترقة.. توضيح رسمي يخص جريمة "مروعة" ضحيتها طفلة في بابل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد ورود إخبار من ذوي طفلة عن فقدانها ضمن الناحية، تم تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع السلطة القضائية لمعرفة الملابسات، وبعد جهود من التحري والبحث وجمع المعلومات تم العثور على الطفلة مقتولة وكانت مخبأة داخل دار سكنية في ناحية الاسكندرية، وقد تعرضت جثتها الى الحرق".

وأشارت القيادة الى أن "التحقيق لا يزال جاريا في الحادثة لمعرفة تفاصيل أكثر".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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