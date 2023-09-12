انت الان تتابع خبر وجدوها محترقة.. توضيح رسمي يخص جريمة "مروعة" ضحيتها طفلة في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد ورود إخبار من ذوي طفلة عن فقدانها ضمن الناحية، تم تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع السلطة القضائية لمعرفة الملابسات، وبعد جهود من التحري والبحث وجمع المعلومات تم العثور على الطفلة مقتولة وكانت مخبأة داخل دار سكنية في ناحية الاسكندرية، وقد تعرضت جثتها الى الحرق".



وأشارت القيادة الى أن "التحقيق لا يزال جاريا في الحادثة لمعرفة تفاصيل أكثر".

