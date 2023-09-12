انت الان تتابع خبر التصفيات الأسيوية.. الأولمبي العراقي يواجه الكويت بخياري الفوز والتعادل والان مع التفاصيل
2023-09-12 | 09:13
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يلتقي منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء نظيره الكويتي في استاد جابر أحمد الدولي، الذي يستضيف قمة مواجهات المجموعة السادسة التي ستحدد صاحب البطاقة الأولى المؤهلة للتصفيات النهائية المؤدية إلى أولمبياد باريس 2024، ويسبق هذه المباراة لقاء منتخبي مكاو وتيمور الشرقية اللذين فقدا فرصة المنافسة بعد أن تعرضا إلى خسارتين كبيرتين من منتخبي العراق والكويت.
وأنهى المنتخبان يوم أمس تحضيراتهما لمباراة اليوم المهمة، عبر وحدة تدريبية تم التركيز فيها على مفاتيح اللعب ونقاط الضعف التي يعاني منها دفاع الأزرق الكويتي، وكذلك معالجة بعض السلبيات والتأكيد على عدد من الأساليب التكتيكية التي تتناسب مع لعب المنافس.
مدرب منتخبنا راضي شنيشل قال في مؤتمره الصحفي: أجد اللعب في المجموعات أصعب من المنافسات في النهائيات لأسباب ترتبط بالحسابات المعقدة للتأهل بعد حذف نتائج صاحب المركز الرابع الذي يؤثر كثيرا، مبينا أن المنتخبات تواجه ظروفا صعبة جدا في الكويت نتيجة الحرارة العالية والرطوبة.
وأكد شنيشل في ختام حديثه: لدينا المعلومات الإحصائية والفنية الكاملة لوضع النهج الفني المناسب للمباراة.
من جهته تحدى مدرب منتخب الكويت الأولمبي امليانو منتخبنا الأولمبي، قائلا: أراهن على مقاتلي الأزرق للفوز وخطف صدارة المجموعة، وكثرة الأهداف التي بجعبة المنافس ليست دليلا على قوته.
وكان منتخبنا قد استهل التصفيات بالفوز على مكاو 13 / صفر، وعلى تيمور الشرقية 6 / صفر، بينما تغلب الأزرق الكويتي على تيمور الشرقية 4 / صفر، وعلى مكاو 3 / صفر.