انت الان تتابع خبر أحلام ترد بغضب على متابع طالبها بأعمال فنية تزامنًا مع زلزال المغرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانفعال أحلام على متابعها جاء بعد تعليقه قائلا: صارت كل حساباتك مملة احنا نتابع فنانة مش سياسية.. ننتظر زخم فني".

وهذا التعليق تسبب في غضب وانفعال أحلام التي ردت بقوة قائلة: "الناس قلبها موجوع على الأحداث وانت تبغى أعمال فنية؟ ألغى متابعتي حبيبي وتابع اللي عندهم أعمال فنية مع الشكر والتقدير لكل متابعين ولك.



بدوره استهجن المستخدم رد أحلام، مُشيرًا إلى أنه لم يشر بتغريدته إلى زلزال المغرب، كما ذكرها بلحظة استكمال عرض برنامجها "سعودي آيدول".

وكتب في تغريدته: "فيك تحكي بطريقه الطف واعقل! ثانيا، ولا حد جاب سيرة زلزال المغرب انت حساباتك من قبل صارت طقس وسياسة.. ثالثا: زلزال بلوه من عند ربنا الناس قدمت مساعدات لي تقدر عليه زلزال سوريا كان أكثر منو بكثير وطلعت في سعودي ايدول ودافعنا عنك وع اصاله.. كفاية حجج بقي".



أحيت الفنانة أحلام، حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية.