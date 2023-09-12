شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس نواب: توجيهات الرئيس السيسي بتقديم كل الدعم للمغرب وليبيبا يعكس إنسانيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة بتوجيه كافة أنواع الدعم إلى دولتي ليبيا نتيجة العاصفة دانيال والمغرب إثر الزلزال تأكيد على دعم مصر للدول العربية الشقيقة بعد تعرضها لكوارث تسبب في تدمير مدن ووفاة الكثيرين.

وأوضحت "موسى"، أن تقديم مصر الدعم للدول العربية ليس بجديد عليها، فدائمًا ما تقدم الدولة المصرية الدعم والمساعدة للدول الشقيقة من خلال إنقاذ العالقين وتوفير المأوى لبعض الأسر التي تهدمت منازلها وتوفير سبل إعاشة.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن القوات المسلحة لديها القدرة والإمكانيات التي تساعد بها الشعبين الليبيي والمغربي الشقيقين، من خلال توفير كاف القوافل الطبية اللازمة وتقديم الغذاء والمساعدة في بناء أماكن سكنية للأسر التي هدمت منازلهم.

وأشادت النائبة رحاب موسى، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب، قائلة:" الرئيس السيسي دائمًا يضرب المثل بالرئيس الإنسان الداعم للجميع".

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.