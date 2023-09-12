شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الدولة نجحت فى إنشاء 17 مجمعا تدعم تنمية الصناعة ودفع عجلة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
وقال "الجندي"، إن التيسيرات الجديدة التي قدمتها الحكومة داخل المجمعات الصناعية ساهمت في إحداث طفرة حقيقية في القطاع الصناعى، مشيرا إلى أن الحكومة قررت تخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، وإعفاء التكاليف المعيارية لدراسة طلب التخصيص، وتبسيط المستندات الإدارية مع طلب التخصيص، فضلا عن الإعفاء من المبالغ المحصلة مقابل العروض زيادة البنوك القائمة على تمويل الوحدات الصناعية، إضافة إلى تقديم طلب الوحدة ببطاقة المستثمر وبدون، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة ساهمت زيادة تخصيص الوحدات الصناعية في 2023، حيث وصلت إلى 3049 وحدة صناعية بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022، والتي وصلت إلى 1383 وحدة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المجمعات الصناعية يمكن أن تكون أداة حقيقية في سبيل تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل عملية الارتباط بين المشروعات مختلفة الأحجام، بما يمكن من تقليل نفقات النقل وانتقال الخبرات الانتاجية والتكنولوجيا من الصناعات الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة بدون تكلفة مما يزيد من فرص المنتج التنافسية، مشددا على ضرورة توفير المرافق الحيوية وتدعيم البنية التحتية بشكل يعزز من نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويساعد على إقامة تجمعات صناعية لها مستقبلا.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن المجمعات الصناعية تهدف إلي تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة من ناحية أخرى والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا، كما أنها تساهم في خلق مناخ مناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للإبتكار والإرتقاء بالصناعة المصرية وتعميق المنتج المحلى.
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