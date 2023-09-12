انت الان تتابع خبر العراق ينضم لمجلس المركز العالمي للتميز في البحث العلمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة التعليم، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "العبودي، افتتح المؤتمر الدولي الأول لتطبيقات السنكترون والتقنيات الحديثة في البحث العلمي".

وأكد العبودي، أن "انضمام العراق رسميا الى مجلس المركز العالمي (SESAME) للتميز في البحث العلمي فتح المجال أمام الباحثين العراقيين لإنجاز البحوث العلمية المتقدمة والنشر في المجلات العالمية ذات معامل التأثير العالي والأثر المباشر في السمعة الأكاديمية للجامعات وتصنيفها عالميا".



وأضاف أن "تفاعل المؤسسات العلمية العراقية ومراكزها والتعاون الإيجابي مع هيأة الطاقة الذرية وحرصها على التقدم العلمي والتكنولوجي سيعطي زخما كبيرا للطموح للارتقاء بنوعية الدراسات والباحثين والنتائج التي ستخدم متطلبات التنمية".

وأشار البيان الى، أن "فعاليات افتتاح المؤتمر الذي تقيمه كلية العلوم في جامع النهرين بالتعاون مع هيأة الطاقة الذرية العراقية شهدت عددا من الكلمات التي قدمها رئيس جامعة النهرين وعميدة كلية العلوم فضلا عن جلسة علمية قدمها باحثون عرب وأجانب وجملة من العروض عن التقانات والإمكانات العلمية التي يقدمها المختصون في مجلس المركز العالمي (SESAME) للتميز في البحث العلمي".