انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية بشأن افتتاح سفارة النمسا بالعراق: الخطوة تصب في تحسين العلاقات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، وزير الخارجية النمساوي الكساندر تشالنبيرغ والوفد المرافق له، بحضور معالي وزير الخارجية فؤاد حسين، إذ رحب الرئيس بافتتاح السفارة النمساوية في العراق"، مؤكدا أن "هذه الخطوة تصب في تحسين العلاقات، وتسهم في تعزيز التعاون البناء في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين".أشار إلى أن "العراق يشهد استقرارا أمنيا وتعمل الحكومة على ترسيخه وتنفيذ البرنامج الوزاري الذي يُركز على البناء والإعمار وتوفير الخدمات للمواطنين، إلى جانب توفير الأجواء المناسبة لرجال الأعمال من أجل تشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص للنهوض بالبنية التحتية والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي".

ولفت رشيد الى ان "العراق مع دول الجوار والعالم ودوره المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التفاهم بين دول المنطقة"، مشيدا بـ"الجهود التي بذلت من أجل عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وأكد أن "العراق يؤكد على إقامة علاقات جيدة مع المجتمع الدولي، وضرورة التعاون والتنسيق في القضايا ذات الأولوية، سيما مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والتجاري والعمل المشترك من أجل مواجهة آثار التغير المناخي وحماية البيئة".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية النمساوي الكساندر تشالنبيرغ عن "سعادته لزيارة بغداد ولقاء رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى "دعم بلاده لاستقرار العراق وأمن مواطنيه".

وأضاف أنه "بحث مع وزير الخارجية إعادة افتتاح السفارة النمساوية في العراق، وأنه يزور العراق لأول مرة مع وفد من رجال الأعمال الذين اطلعوا على التطورات الإيجابية خاصة في مجال تعزيز الأمن والاستقرار".

وأشار وزير الخارجية النمساوي إلى "أهمية التنسيق في مجالات التغيرات المناخية"، مؤكدا "رغبة بلاده في التعاون في مجال إدارة المياه والاستفادة من الخبرات والمعالجات التي طبقت على نهر الدانوب لمواجهة أزمة المياه".

وأكد رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، "أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الجانب، كون العراق يعاني من أزمة حادة في المياه وعدم وجود قوانين تنظم تدفق المياه عبر الحدود".

