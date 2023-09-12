التحالف الوطنى للعمل الأهلى يرسل قوافل طبية إلى قرية بنى مؤمنة ببنى سويف

القاهرة - سامية سيد - قامت مؤسسة راعى مصر إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، بإرسال قوافل طبية فى قرية بنى مؤمنة بمركز ببا بمحافظة بنى سويف، وذلك فى إطار الحرص على تقديم الخدمات للقرى الأكثر احتياجا.

وقامت القافلة الطبية بالكشف على أهالى القرية وتقديم العلاج مجانا فى تخصصات الباطنة والرمد والجلدية والعظام والأطفال وغيرها، ومنح الأدوية مجانا للأهالى، وقدمت كافة أنواع الدعم الطبى وإجراء عمليات فى مختلف التخصصات مثل الرمد والعظام، واستقبلت القافلة أكثر من 300 مواطن فى القرية.

ووجه الأهالى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على انحيازه للبسطاء وغير القادرين.

يأتى ذلك فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى الوصول إلى القرى الأكثر احتياجا ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك فى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.