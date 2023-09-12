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العراق وتركيا يبحثان ملف المياه

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السفيرَ التركي لدى العراق السيد علي رضا كوناي".

وأضاف: "بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجال الأمني والاقتصادي، وملف المياه وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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