شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يشيد بالتوجيهات الرئاسية بتقديم الدعم للأشقاء فى ليبيا والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بموقف مصر الداعم للأشقاء في ليبيا والمغرب على خلفية إعصار دانيال والزلزال المدمر.

وقال بيان للحزب إن لقاء الرئيس السيسي مع عدد من قادة القوات المسلحة، والتوجيه بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، يؤكد على موقف مصر الداعم وحرصها الدائم في مساندة كافة الأشقاء في الوطن العربي.

وتابع: التوجيهات الرئاسية بشأن دعم المتضررين بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية يساهم بشكل كبير في الحد من تداعيات الأزمة وتمكين البلدين الشقيقين من سرعة تجاوزها.

أكد حماة الوطن أن مصر كانت وستظل من أوائل الدول التي تقدم يد العون للأشقاء العرب في أي محنة، من موقعها كدولة رائدة في المنطقة.