اخبار العالم

في البصرة.. مقبرة لإطارات السيارات تثير مخاوف الأهالي (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر في البصرة.. مقبرة لإطارات السيارات تثير مخاوف الأهالي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، مقطع فيديو لمقبرة تضم ملايين إطارات السيارات المستعملة في محافظة البصرة.

وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "نحو 3 ملايين إطار مستعمل تراكمت في موقع غرب البصرة على مدى سنوات مكونة إحدى أكبر مقابر الإطارات المستعملة في المحافظة".

 

وأضاف المصدر أن "الموقع محاط بحراسة من البلدية وخلال ارتفاع الحرارة نستخدم رش الماء عليها خوفا من الحرائق وسط مخاوف من تعرض هذه الاطارات الى حريق".

 

وكشف المصدر عن "مطالب للجهات الحكومية بالاستفادة من هذا الاطارات او نقلها الى اماكن بعيدة عن المدينة".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا