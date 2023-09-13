انت الان تتابع خبر في البصرة.. مقبرة لإطارات السيارات تثير مخاوف الأهالي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، مقطع فيديو لمقبرة تضم ملايين إطارات السيارات المستعملة في محافظة البصرة.

وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "نحو 3 ملايين إطار مستعمل تراكمت في موقع غرب البصرة على مدى سنوات مكونة إحدى أكبر مقابر الإطارات المستعملة في المحافظة".

وأضاف المصدر أن "الموقع محاط بحراسة من البلدية وخلال ارتفاع الحرارة نستخدم رش الماء عليها خوفا من الحرائق وسط مخاوف من تعرض هذه الاطارات الى حريق".

وكشف المصدر عن "مطالب للجهات الحكومية بالاستفادة من هذا الاطارات او نقلها الى اماكن بعيدة عن المدينة".