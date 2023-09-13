انت الان تتابع خبر ليبيا.. مخاوف من انهيار سد وحصيلة جديدة لضحايا السيول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر إنه "إذا انهار سد جازا ستحدث كارثة في مدينة برسس".

ويقع سد جازا في بلدة برسس، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 200 قدم، ويقول السكان إنه عندما اشتدت الأمطار فاضت مياه السد باتجاه المناطق السكنية، ما ساعد في جرف المياه للمباني والسيارات.



وفيما تحدثت وسائل اعلام ليبية عن وصول اعداد الضحايا شمال شرقي ليبيا الى اكثر من 5200، أفاد الهلال الأحمر الليبي بأن الإبلاغ عن مفقودين وصل إلى أكثر من 9 آلاف بلاغ عن مفقودين.

وقال مسؤول في غرفة الطوارئ إن عمليات البحث والإنقاذ مواصلة، متوقعا ازدياد أعداد الوفيات بشكل تصاعدي.