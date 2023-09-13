شكرا لقرائتكم خبر عن بالقانون.. تطعيم الأطفال بالمجان في الوحدات الصحية وغرامة على المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أفرد قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 المعدل في ديسمبر 2021، فصلا كاملاً عن تطعيم الأطفال وتحصينهم ضد الأمراض المعدية، والذي يُجري بمكاتب الصحة والوحدات الصحية دون مقابل، وفرض غرامة للمخالف.

وفي هذا الصدد جاءت المادة (25) لتقضي بوجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقاً للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ووفقا للمادة القانونية، يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل في حضانته.

وأجازت المادة، تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل إنتهاء الميعاد المحدد.

وقضت المادة (26)، بمعاقبة مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه، دون الاخلال بقانون العقوبات.

يشار إلي أن قانون الطفل، أكد علي أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها، وأنه لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه، ويحظر التبنى.