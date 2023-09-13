شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد ضوابط تقديم الشكوى حال انتهاك حق حماية البيانات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد قانون حماية البيانات الشخصية، رقم 151 لسنه 2020، 3 حالات رئيسية يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات أن يلجأ إلى القضاء وذلك طبقا لنص المادة رقم 33 من القانون، وذلك كالتالي:

مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية :

1 - انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به .

2 - الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه .

3 - القرارات الصادرة عن المسئول عن حماية البيانات الشخصية لدي المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .

وتقدم الشكوى إلي المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار.

ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره به، وإفادة المركز بما تم نحو تنفيذه.