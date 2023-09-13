انت الان تتابع خبر غبار يُخيم على أجواء العراق في هذا الموعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم وتصاعد الغبار في بعض الاماكن منها، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، فيما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وبين أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع البيان، أن "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

