انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حيث بلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في العاصمة بغداد 156500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 154500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن أسعار صرف الدولار ارتفعت ايضا حيث سجل سعر البيع 156250 دينارا، وسعر الشراء 156150 دينارا مقابل كل 100 دولار.



ومنذ أكثر من 7 أشهر، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

