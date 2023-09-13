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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسميه قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 3452، والخاص بمنح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مـصرإلى تحالف شركتى (الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة ، وثرى إيـه إنترناشـيونال للنقل) ، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه، وطبقًا لأحكام العقد المرافق لهذا القرار وملاحقه .

على ان تكون مد ة الالتزام المشار إليه بالمادة السابقة خمسة عشر عام تبدء من تاريخ صدور القرار .

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، بهدف تعزيز سُبل التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين الطرفين في المجالات.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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