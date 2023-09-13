شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى عن دعم ليبيا والمغرب: مصر دائما تؤكد على دورها فى أوقات المحن والان مع تفاصيل الخبر
ولفت الجندي، في بيان له، إلى أن الدولة المصرية وضعت منهجها الدائم في التعامل مع أشقائها العرب القائم على الدعم والمساندة وتحمل المسئولية الوطنية التي تقوم على الترابط والتلاحم، والتى تعتبر أيضا مصابهم جزء لا يتجزأ من مصاب مصر، مشيراً إلى أن أمن المنطقة العربية وسلامة شعوبها أصبح عقيدة ثابتة لدى الدولة المصرية مما جعلها في مقدمة الأولويات أمام القيادة السياسية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على أنه من الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وبالتبعية مصر، إلا أنها حريصة على الوفاء بوعودها ووضع أشقائها نصب أعينها، مثمناً إقلاع ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية من الأدوية والمستلزمات الطبية، قائلا: مصر لا يفوتها واجب ولن تترك أخوانها وقت الشدائد و المحن.
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