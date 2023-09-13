شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى عن دعم ليبيا والمغرب: مصر دائما تؤكد على دورها فى أوقات المحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للدولتين الشقيقتين "ليبيا والمغرب" ، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، يعكس الدور الريادي والتاريخي لمصر تجاه مساندة أشقائها العرب منذ عشرات السنين، ومواقفها الداعمة التي لم تدخر جهداً في تقديم كافة أشكال الدعم .

ولفت الجندي، في بيان له، إلى أن الدولة المصرية وضعت منهجها الدائم في التعامل مع أشقائها العرب القائم على الدعم والمساندة وتحمل المسئولية الوطنية التي تقوم على الترابط والتلاحم، والتى تعتبر أيضا مصابهم جزء لا يتجزأ من مصاب مصر، مشيراً إلى أن أمن المنطقة العربية وسلامة شعوبها أصبح عقيدة ثابتة لدى الدولة المصرية مما جعلها في مقدمة الأولويات أمام القيادة السياسية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على أنه من الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وبالتبعية مصر، إلا أنها حريصة على الوفاء بوعودها ووضع أشقائها نصب أعينها، مثمناً إقلاع ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية من الأدوية والمستلزمات الطبية، قائلا: مصر لا يفوتها واجب ولن تترك أخوانها وقت الشدائد و المحن.