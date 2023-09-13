شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أسماء الجمال: مصر تحرص دائما على مد يد العون للأشقاء العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الأحداث التى شهدتها دولتى ليبيا والمغرب بالكارثة الإنسانية، متقدمة بخالص العزاء للأشقاء بالمغرب وليبيا فى ضحايا الزلزال والعاصفة التى ضربت كلا البلدين، تسببت فى سقوط آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وعبور الأزمة سريعا.

كما وصفت النائبة أسماء الجمال، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمؤسسات الدولة المصرية للمساعدة فى تقديم الدعم اللازم للأشقاء فى المغرب وليبيا فى إغاثة المواطنين المفقودين، بالموقف الإنسانى، مضيفة أن الموقف المصرى ليس بجديد على الدولة المصرية التى تقف دائما فى دعم أشقائها بل دائما تحرص على يد مد العون للأشقاء فى الأزمات.

وأوضحت أن موقف مصر هو ما يؤكد صلابة الدور الذى تقوم به مصر إقليميا باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب، وشعورها الدائم بالمسئولية تجاهها، لذلك تكون دائما أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء، داعية المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء فى المغرب وليبيا، وتعزيز التعاون العربى والدولى لسرعة تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة وفتح الجسور الجوية والممرات الآمنة لسرعة تقديم تلك المساعدات، فى مواجهة الأزمة الطاحنة التى تواجهها الدولتان جراء الآثار المدمرة التى خلفتها الزلزال العاصفة دانيال، نتج عنها آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.

وشددت على أن ليبيا تحتاج الدعم والمساعدة من كل الدول الشقيقة والصديقة لإنقاذ العالقين وتوفير المأوى لبعض الأسر التى تهدمت منازلها وتوفير سبل إعاشة لهم، ومدها بفرق الإنقاذ التى تملك الخبرة لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية، فى ظل الإمكانات المحدودة للدولة الليبية.