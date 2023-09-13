شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أشرف أمين: موقف مصر تجاه ليبيا والمغرب تاريخى وعظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، موقف مصر المساند لكلا الشعبين الليبي والمغربي في نكبتيهما بسبب الزلزال والفيضانات، بالتاريخى والعظيم، مشيداً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية بحرا وجوا لكل من الأشقاء في ليبيا والمغرب.

وقال "أمين" فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن هذا الموقف من مصر تجاه المغرب وليبيا يؤكد مجدداً الدور الرائد والمحورى الذى تقوم به مصر للوقوف بجانب الدول العربية الشقيقة معرباً عن ثقته التامة فى قدرة القوات المسلحة المصرية الباسلة على تخفيف حدة الأثار السلبية الناجمة عن إعصار دانيال بليبيا والزلزال الذي تعرضت له المغرب.

وأشاد البرلماني بالتحرك الفورى والعاجل من القوات المسلحة لتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، وتوجيه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا.

وتقدم النائب، بخالص العزاء لأسر الضحايا بالمغرب وليبيا متوجهاً بالدعاء الى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويهم واسرهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.