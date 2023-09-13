برلمانى: مصر لا تتأخر فى تقديم المساعدات للأشقاء وستظل السند الحقيقى لهم

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بالدولة بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للأشقاء فى ليبيا والمغرب، بعد تعرضهما لكوارث طبيعية بمثابة دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاخوية التى تربط مصر بالبلدين الشقيقين، وأن مصر كانت ولاتزال وستظل السند والداعم الحقيقى لكل الدول العربية الشقيقة والوقوف بكل ماتمتلك بجانب الأشقاء فى وقت الأزمات والكوارث.

وقال "سليم" فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن القيادة السياسية أكدت للرأى العام المصرى والعربى أنها حريصة كل الحرص على دعم وتقديم المساعدة بجميع الطرق والوسائل المتاحة للأشقاء لتخطى هذه المحنة الصعبة جراء إعصار دانيال فى ليبيا وزلزال المغرب الذى راح ضحيتها مئات المواطنين من الشعبين الشقيقين.

ولفت البرلمانى، إلى الواقع والتاريخ أكدا أن مصر لا تتأخر لحظة فى تقديم المساعدات للدول الأشقاء وهذا ليس بجديد عليها فدائمًا مصر تقدم كل الدعم لهم ومواقفها التاريخية على مر العصور تؤكد ذلك.

وتوجه الدكتور محمد سليم بخالص التعازى للمغرب وليبيا ولأسر الضحايا متوجهًا بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويهم وأسرهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنسانى، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.