النائب أحمد عاشور: دور الدولة المصرية اتجاه الوضع الإنسانى بليبيا ليس بجديد

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدعم الكامل للأشقاء بليبيا فى محنته والمساعدة بكافة الإمكانيات والإسراع بعمليات الإنقاذ، وإرسال وفد عسكرى مصرى برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لليبيا لتنسيق تقديم أوجه الدعم اللوجيستى والإغاثة الإنسانية العاجلة.

بجانب فتح جسر جوى لنقل الدعم اللوجستى يبدأ بإيفاد عدد ثلاث طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية وعدد 25 طاقم إنقاذ مزودا بكافة المعدات الفنية اللازمة إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبى للشهداء والمصابين.

وأكد النائب أحمد عاشور، أن الموقف المصرى ليس بجديد على الدولة المصرية التى تقف دائمًا فى دعم أشقائها، وهو ما يؤكد صلابة الدور الذى تقوم به مصر إقليميًا لذلك تكون دائمًا أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء، لافتًا إلى أن ليبيا تحتاج الدعم والمساعدة من كل الدول الشقيقة والصديقة لإنقاذ العالقين وتوفير المأوى لبعض الأسر التى تهدمت منازلها وتوفير سبل إعاشة لهم، ومدها بفرق الإنقاذ التى تملك الخبرة لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية، فى ظل الإمكانات المحدودة للدولة الليبية.

وتقدم النائب أحمد عاشور بخالص العزاء لحكومة ليبيا واشقائنا فى ضحايا الإعصار (دانيال) سائلًا المولى عز وجل للشهداء بالرحمة والمغفره وبالشفاء للجرحى.