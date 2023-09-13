انت الان تتابع خبر العراق وأمريكا يبحثان التعاون المشترك بين المؤسسات المالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبرغ والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية، للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله".وأشار رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان إلى "مضيّ الحكومة بتنفيذ أولوياتها في إصلاح القطاع المصرفي الذي يُعد قاعدة أساسية لتطوير الاقتصاد، من خلال اعتماد المعايير الدولية ومعالجة التشوّهات والاختلالات التي رافقت عمله ومواكبة التطورات"، مؤكداً أن "تلك الإصلاحات قد أسهمت، وبشكل كبير، في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، وكذلك عالجت التجارة المشبوهة وحدّت من الفساد"، مبيناً أن "الحكومة قد قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق إصلاحاتها في المؤسسات المالية، بالقطاعين العام والخاص".

من جانبها، أشادت روزنبرغ "بالخطوات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في مجال الإصلاح المالي والمصرفي، التي ستساعد العراق في النهوض باقتصاده وتعزيز برامجه وخططه في مجال التنمية المستدامة".

